Milan, Biglia starà fuori due mesi

02/11/2018

Pessime notizie per il Milan: sembra più grave del previsto l'infortunio al polpaccio destro di Lucas Biglia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il centrocampista rossonero ha evidenziato "la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro". L'argentino, che è uscito in stampelle durante l'allenamento di rifinitura prima della sfida contro il Genoa, rischia di dover restare lontano dai campi di gioco per almeno 6 settimane, fino a un massimo di 8.