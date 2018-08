Milan: Biglia, l'anno del riscatto

21/08/2018

Potrebbe finire per fare il Pjanic del Milan proprio per lo stesso motivo che, un anno fa, ha spinto Allegri a reinventarsi il bosniaco a ridosso della difesa bianconera. Il secondo anno di Lucas Biglia in rossonero potrebbe - ma sarebbe più opportuno dire DEVE - essere anche l'anno del riscatto e tutto, mercato alla mano, sembra essere stato pensato in questa direzione. Perché? Perché senza un difensore - Bonucci appunto - in grando di impostare da dietro l'azione sarà fondamentale il giro palla sul regista argentino e perché, sempre che sia questo l'utilizzo che ha intenzione di farne Gattuso, la presenza di due mastini ai suoi lati come Bakayoko e Kessie dovrebbe permettere a Biglia di preoccuparsi solo ed esclusivamente dello sviluppo della manovra tralasciando in parte la fase difensiva, quella che per questioni di passo lo mette maggiormente in difficoltà.



Biglia che può tornare a fare il Biglia non è quindi semplicemente un valore aggiunto di una squadra rimasta senza costruttori di gioco, è piuttosto una necessità talmente impellente da consigliare che attorno a lui venga pensato e costruito il nuovo Milan. Quale che sia modulo che verrà scelto e adottato da Gattuso.