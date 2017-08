Milan, Biglia fuori un mese

11 agosto 2017

Brutte notizie per Montelle dall'infermeria. Lucas Biglia, infatti, dovrà restare fuori un mese. Il centrocampista argentino si è sottoposto agli esami medici che, come ha riferito il club rossonero, "hanno confermato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico e si stimano in quattro settimane circa". Insomma, per il debutto bisognerà attendere ancora.