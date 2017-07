Milan, Biglia: "Ho scelto la 21 di Pirlo"

22 luglio 2017

"Guarda che se il closing andrà in porto - il retroscena raccontato da Fassone - verrò a romperti le scatole a marzo, ad aprile per Biglia. E' stata una trattativa complicata, che si è chiusa soltanto nel weekend scorso, ma che avevamo voglia di chiudere. Un giocatore come lui ci serviva come il pane: è un leader, il capitano della nazionale argentina, si mette in mezzo al campo a pilotare la squadra. È un giocatore che ci aiuterà sicuramente a ritornare immediatamente competitivi. A Lucas giunge ufficialmente il nostro benvenuto. Abbiamo consegnato le liste per la Uefa, dove non figurano i nomi di Bonucci e Biglia: si tratta solo di problemi tecnici e di tempi legati alla nostra trasferta, che saranno risolti al nostro rientro in Italia".