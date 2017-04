Milan, Berlusconi conferma: "Closing 13 o 14 aprile"

5 aprile 2017

Dal Salone del Mobile di Milano, Silvio Berlusconi conferma l'appuntamento per il passaggio di proprietà del Milan. "Per il closing del Milan è tutto come prima: il 13 o il 14 aprile", ha dichiarato il presidente rossonero, rispondendo ad alcuni cronisti che gli chiedevano novità circa la cessione del club alla Rossoneri Sport Lux di Yonghong Li. La scadenza per la cessione della società, dunque, resta quella trapelata nei giorni scorsi.