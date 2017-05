Milan, Berlusconi: "Cinesi? Non esiste più un acquirente italiano credibile"

11 maggio 2017

Un mese dopo aver ceduto il Milan alla Rossoneri Sport Investment Lux di Li Yonghong , Silvio Berlusconi spiega i motivi che l'hanno portato a vendere il club al gruppo cinese: "La rassegnazione porta molti imprenditori a chiudere o li costringe a vendere agli stranieri quando devono cedere un'attività, perché non esiste più un acquirente italiano credibile - spiega l'ex numero 1 rossonero a 'Panorama' -. E' successo anche a me, con il Milan".

Alla base della cessione c'è dunque l'impossibilità di mantenere il Milan a certi livelli: "Il mio Milan mi mancherà enormemente, ma ora che i soldi del petrolio hanno cambiato il calcio, nessuna famiglia per quanto benestante ha più la forza economica per mantenere una squadra ai livelli che il Milan merita".



Berlusconi resta e resterà in ogni caso un grande tifoso rossonero: "Rimarrò il primo tifoso del Milan - le sue parole -, pronto ogni domenica a gioire e a soffrire, come facevo da bambino quando mio padre mi portava allo stadio".