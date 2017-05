Milan, avanti tutta su Biglia. Poi toccherà a Ricardo Rodriguez

31 maggio 2017

Il nuovo Milan viaggia veloce. Dopo l'arrivo di Musacchio , il rinnovo di Montella e in attesa dell'ufficialità di Kessiè , la società rossonera vuole chiudere per Biglia . Il capitano della Lazio, rinforzo di spessore ed esperienza a centrocampo, è sempre più vicino visto che il suo contratto in scadenza nel 2018 obbliga Lotito ad abbassare le pretese. In dirittura d'arrivo anche Ricardo Rodriguez : visite mediche previste per prossima settimana.

Se qualcuno aveva dei dubbi sulla nuova proprietà, le prime settimane di lavoro certamente stanno contribuendo ad eliminarli. Il Milan che verrà inizia a prendere forma con sorprendente rapidità: il prossimo rinforzo sembra essere, con tutta probabilità, Biglia. La Lazio continua a chiedere 25 milioni per il vice campione del mondo del 2014 ma il suo contratto in scadenza al termine della prossima stagione obbligherà Lotito a ragionare sulle cifre e ad andare incontro agli acquirenti. Fassone e Mirabelli si sono mossi da tempo per il centrocampista argentino e hanno già parlato con il procuratore.



Molto avanzata anche la trattativa per Rodriguez: gli agenti del difensore del Wolfsburg contano di chiudere l'affare nei prossimi giorni con il giocatore pronto a sostenere le visite mediche di rito già dalla prossima settimana. L'intesa con il terzino brasiliano è stata raggiunta da tempo e ora restano da sbrigare le pratiche con il club tedesco.



Come detto, è il centrocampo il reparto che il Milan intende rafforzare di più: e così oltre a Biglia, i rossoneri puntano con decisione anche Corentin Tolisso. Per il centrocampista francese del Lione bisognerà però battere la concorrenza di Juve e Inter. Senza contare che per il classe 1994 servono non meno di 35-40 milioni. Ma il nuovo Milan è lanciato e le trattative di queste ore sono più che mai in fase avanzata.