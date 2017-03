Milan, arrivato altro bonifico da 30 milioni di euro

24 marzo 2017

Dopo i 20 milioni di euro versati mercoledì, nelle casse di Fininvest è arrivato un altro bonifico da 30 milioni. Sino Europe Sports ha così pagato un'altra mini-caparra e ha offerto garanzie per gli altri 50 milioni per arrivare alla quota stabilita di 100 per ottenere la proroga. Si va verso il closing che sarebbe stato fissato per il 14 aprile , il giorno prima del derby. Il Milan potrebbe diventare cinesi a ridosso di Pasqua.

Dalla Cina, come detto, sono arrivati altri 30 milioni che vanno a sommarsi ai 220 già versati in precedenza. Ora Ses per completare l'acquisto dovrà sborsarne altri 270 per completare l'acquisto. Fininvest ha ricevuto garanzie per gli altri 50 milioni previsti dalla terza caparra al momento della proroga. C'è ottimismo tra le parti e tutto porta verso il closing che, da indiscrezioni, sarebbe stato fissato per il 14 aprile. Sono attesi i comunicati ufficiali.