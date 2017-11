Milan, Andrea Conti corre verso il recupero

12 novembre 2017

Procede spedito il recupero di Andrea Conti, out dallo scorso 15 settembre a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'ex esterno dell'Atalanta sta lavorando duramente per recuperare al meglio e il prima possibile, tanto che secondo alcuni potrebbe rientrare già tra gennaio e febbraio. In un video pubblicato dal profilo Instagram del Milan, si può vedere il giocatore mentre, sorridente, si allena da solo a Milanello.