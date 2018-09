Milan, Andrè Silva è già un rimpianto e il Siviglia vuole riscattarlo

13/09/2018

In casa Milan c’è già chi rimpiange Andrè Silva . L’ottimo inizio di stagione della punta portoghese, che ha già messo a segno 4 reti in pochissime partite, ha fatto storcere il naso alla dirigenza rossonera che lo ha ceduto nell’ultima sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro al Siviglia. Quattro gol ed un assist nelle prime 7 uscite stagionali: praticamente la metà rispetto ai dieci gol realizzati in un anno intero al Milan che adesso si ritrova con il solo Higuain davanti dopo l’infortunio capitato a Cutrone con la maglia dell’Under 21. Il Siviglia ora se lo coccola consapevole di avere tra le mani un talento che potrebbe presto esplodere: gli andalusi, come rivelato dal ds Caparros faranno di tutto per riscattarlo .

“Abbiamo un diritto di riscatto e speriamo di esercitarlo - le parole del dirigente del Siviglia -. Non importa la somma che dovremo pagare, il prezzo di un giocatore dipende dal suo rendimento”. Dopo la tripletta messa a segno con la maglia degli andalusi all’esordio nella Liga, Andrè Silva ha fatto bene anche con il Portogallo punendo proprio l’Italia con un preciso sinistro in area nel match valevole per la Nations League vinto proprio dai portoghesi. Il 22enne, a cui non è mai mancata la qualità, si sta mostrando più cattivo sotto porta: una caratteristica questa che gli è spesso mancata al Milan dove faticava anche a dialogare con la squadra per sviluppare l’azione in maniera ordinata da dietro. Se dovesse riuscire a migliorare anche questo aspetto Andrè Silva si potrà definirsi un attaccante completo per i rimpianti del Milan che forse poteva dargli un'altra chance.