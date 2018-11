Milan, altra tegola dopo Caldara: per Biglia almeno un mese di stop

01/11/2018

Un'altra tegola, dunque, per il Milan, che ha appena dovuto fare i conti con il grave infortunio di Caldara - lesione al tendine d'Achille e strappo al polpaccio - che rischia di aver già finito la stagione. Lo stop del centrocampista argentino e la mancanza di un suo sostituto ideale hanno costretto Gattuso ad accantonare il 4-4-2 per un 3-5-2 con l'inserimento di Bakayoko. Per Biglia le parole di Gattuso ("Il gemello mediale è un brutto punto, l'assenza sarà lunga") e la sua immagine all'uscita da San Siro in stampelle non fanno prevedere nulla di buono. Sempre ai box Calabria, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, mentre per Udine dovrebbe recuperare Bonaventura, reduce da un'infiammazione al ginocchio sinistro.