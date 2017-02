Milan, altra tegola: Antonelli fuori un mese

2 febbraio 2017

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo gli infortuni di Bonaventiura e De Sciglio, ecco anche quello di Luca Antonelli. La società rossonera ha infatti comunicato che il terzino "nel corso dell'allenamento di mercoledì ha riportato una lesione al muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore sosterrà nuovi esami medici tra circa due settimane per stabilirne l'evoluzione". Antonelli dovrà rimanere fuori per un mese.