Milan, allarme rosso: nessuno espulso come i rossoneri

5 febbraio 2018

Calabria a Udine com'era successo - e nello stesso ruolo - a Rodriguez a Cagliari. Saltati in maniera netta e ingenui, soprattutto alla Dacia Arena in una posizione di campo non iscrivibile come pericolosa, nell'atterrare l'avversario nettamente nonostante l'ammonizione. Poi Suso nel finale di Verona, ma anche Romagnoli a Benevento e Bonucci e Çalhanoglu a San Siro rispettivamente contro Genoa e Roma. Nessuno ha fatto peggio del Milan in questo campionato dal punto di vista dei cartellini rossi, sei, ma se i numeri potrebbero far pensare a una squadra "cattiva" su ogni pallone, non è così. Lo ha ammesso con un certo rammarico lo stesso Gattuso.



Nonostante l'evidente miglioramento nel gioco e soprattutto nella condizione fisica che permette ai rossoneri di restare in partita fino alla fine e con un certo ritmo, la classifica non è delle migliori e gli spezzoni di partita terminati in inferiorità numerica non aiutano. Un po' di veleno, per usare un termine caro a Gattuso, si sta vedendo, ma i cartellini rossi sono stati spesso sventolati per peccati di inesperienza e/o disattenzione piuttosto che per situazioni di gioco compromesse, e questo è un handicap che sta rallentando la risalita rossonera in classifica.



"Occorre migliorare a livello caratteriale" ha ammesso Gattuso, e la strada sembra quella giusta. Del resto il Milan è una delle squadre con l'età media più bassa che va di pari passo con un gap di esperienza importante. Tutto aiuta a crescere, ma farlo giocando undici contro undici risulterebbe sicuramente più rapido ed efficace.



SEI ESPULSIONI IN CAMPIONATO



Milan-Roma: Çalhanoglu

Milan-Genoa: Bonucci

Benevento-Milan: Romagnoli

Verona-Milan: Suso

Cagliari-Milan: Rodriguez

Udinese-Milan: Calabria