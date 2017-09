Milan, accordo con Suso per il rinnovo

18 settembre 2017

Imprescindibile, incedibile, nonostante le avances di un bel pezzo di Serie A e, ora, simbolo del Milan che verrà. Jesus Suso ha trovato l'accordo con i rossoneri per il rinnovo di contratto e, a giorni, le parti dovrebbe comunicare l'ufficialità dell'intesa. Lo spagnolo, come detto perno del gioco di Montella, firmerà fino al 2022 e guadagnerà 3 milioni di euro netti a stagione più bonus . Dopo Bonaventura e Donnarumma , il Milan chiude insomma un altro rinnovo importante.

Comunque la si giri e quale che sia il modulo utilizzato da Montella, Suso continua a essere un giocatore indispensabile dello scacchiere rossonero. Logico, quindi, che la società abbia accelerato i tempi per arrivare a un accordo che accontentasse lo spagnolo e permettesse nello stesso tempo al club di preservare un patrimonio. Dopo una stagione di tutto rispetto, condita perlatro da sette gol - oltre a numerosi assist -, lo spagnolo sembrava, a un certo punto dell'estate, sul piede di partenza. Il nuovo corso e i numerosi acquisti sembravano poter ridurre la sua presenza nell'undici titolare e tanto era bastato a Napoli, Roma e Inter per farsi avanti sondando il terreno con il giocatore e il club.



Sia Suso che il Milan hanno però ribadito per tutta l'estate la propria intenzione di continuare insieme, intenzione culminata con l'accordo, ormai solo da certificare con l'ufficialità, sul rinnovo di contratto. Suso sarà rossonero fino al 2022 e avrà giustamente un ingaggio degno delle sue qualità. E continuerà a essere il giocatore su cui puntare per aprire le difese avversarie. Da esterno del 4-3-3 o da rifinitore-seconda punta nel 3-5-1-1.