Milan a Nyon per l'udienza davanti all'Uefa: Europa League a rischio, sentenza entro il weekend

19/06/2018

FASSONE: "SPERIAMO VENGANO VALUTATI I FATTI"

"Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture", ha detto l'ad del Milan, Marco Fassone, a margine dell'udienza. "Ci sono sviluppi? Non posso dirlo, sono fatti che riguardano l'azionista come tanti argomenti discussi oggi. Abbiamo scelto di andare per fatti certi, non per supposizioni e congetture. E speriamo allo stesso modo che vengano valutati fatti certi e non congetture".



Fassone ha poi continuato spiegando che "non ci è stato detto quando sarà presa la decisione, però immagino che sarà abbastanza veloce. Non abbiamo avuto ulteriori riferimenti. C'è stato un bel contraddittorio, anche con i rappresentanti della Camera investigativa, è durato due ore. Ho il sentimento che quanto meno siamo stati ascoltati, adesso attendiamo la decisione".



Ma cosa chiede il Milan alla Uefa: "Chiediamo soprattutto che il club sia valutato in coerenza con le decisioni che sono state prese negli anni del Financial Fair Play, ormai ce ne sono decine. Abbiamo un po' la sensazione che il fatto di rimandare il nostro caso alla Camera giudicante sia differente rispetto a come sono stati trattati altri casi", ha sottolineato Fassone.



Il Milan rischia un anno fuori dalle coppe europee o anche di più? "Qualcosa di più tendo a escluderlo. Verdetto politico? Non voglio esprimere giudizi, soprattutto prima. Lasciamo alla Camera giudicante, che è composta da personaggi di altissimo livello e profilo, il tempo per poter valutare bene il caso, le nostre memorie e per fare tesoro anche di quanto abbiamo espresso verbalmente questa mattina. Eventualmente la commenteremo dopo".



Ovviamente, dovesse andare male, il Milan è pronto a rivolgersi al Tas di Losanna: "Dipenderà molto dalla decisione. Se dovessimo valutarla eccessivamente penalizzante la strada dell'appello è possibile".