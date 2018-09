Milan, Gattuso coccola Caldara: "Gli state facendo del male"

15/09/2018

Su Bakayoko

"Può giocare nel ruolo di Biglia, ma ci vuole tempo perché viene da un campionato diverso e si deve abituare. È un po' disordinato e segue la palla, lavorandoci su lo può fare. Il ragazzo si sta impegnando molto e deve imparare al più presto l'italiano per inserirsi al meglio nello spogliatoio".



Su Biglia

"Nel suo ruolo possono giocare anche Josè Mauri e Bertolacci".



Su Barella

"È un giocatore che mi piace e che ha ancora grandi margini di miglioramento".



Su Savicevic

"Tanti auguri, faceva delle cose pazzesche con il pallone. Ad Atene fece un gol che solo a pensarci... Peccato che non faceva molte partite".



Sul modulo

"4-2-3-1? Per provare ci vuole del tempo e in queste due settimane non avevamo i giocatori a disposizione".



Su Cutrone e l'attacco

"Posso giocare anche con il finto nove. Coperta corta? È stata una scelta in sede di mercato valutando anche il fair play finanziario. Dispiace per Patrick, ma penso non sia gravissimo il suo problema. Speriamo di recuperarlo per giovedì in Europa League".



Sul match contro il Cagliari

"Voglio vedere che sappiamo soffrire. Ci servirà tanta fisicità, perché Pavoletti è uno dei giocatori più forti di testa del campionato. Dobbiamo avere grande attenzione e non voglio vedere dei loro cross".



Su Caldara

"State facendo del male a Caldara con tutto questo parlare: non si può distruggere un ragazzo dopo una partita. Deve continuare a lavorare perché viene da una realtà diversa e non voglio buttarlo nel frullatore così. Non è un problema per me, anzi è un professionista e conto molto su di lui. Mancini l'ha schierato titolare? Non giudico le sue scelte".



Su Higuain

"Ha voglia di fare gol e si tocca con mano. Non ha segnato contro la Pro Piacenza ed era arrabbiato. Quando non riesce a segnare si innervosisce e si capisce che è un campione".



Su Musacchio e Bakayoko

"È difficile decidere chi far giocare perché tutti si allenano con grande professionalità e ci mettono grande impegno. Non sono preoccupato del ciclo di 7 partite in 21 giorni perché ho tanti titolari".



Sui complimenti di Pirlo: "ll Milan è la squadra che gioca meglio"

"Tendo a non ascoltare i complimenti. Dopo Napoli eravamo brocchi, dopo la Roma siamo forti. Contro i giallorossi abbiamo giocato una grande partita, ma abbiamo rischiato di perdere. Il filo è sottile, tutte le squadre possono metterti in difficoltà. Noi dobbiamo pensare a noi e restare sempre lucidi".



Su Donnarumma

"Deve trovare la continuità, io da lui mi aspetto tanto. Deve imparare da Reina, se lo osserva e lo ascolta può fare dei grandi miglioramenti. Con Valerio Fiori è cambiato un po' l'allenamento, ma lui deve pensare solo a lavorare".



Sulla sfida con il Cagliari

"È una squadra molto difficile da affrontare, in un campo molto difficile. È sempre difficile giocare dopo la pausa delle nazionali. Dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto contro la Roma".