Mercato Milan live: solo cessioni per Fassone e Mirabelli

31 agosto 2017

Nell'entusiasmante mercato del Milan potrebbe esserci spazio per un colpo di coda. Non sarà Jakub Jankto chiesto all'Udinese ma immediatamente blindato. Il ds dei friulani ha chiuso immediatamente la porta: "Jankto-Milan? Ce l'hanno chiesto loro e tanti altri, ma abbiamo stroncato ogni interesse sul nascere: vogliamo trattenerlo e farlo crescere ancora. Tratterremmo anche Pontisso: fino a gennaio resta con noi”.

Accordo ancora lontano tra il Milan e il Torino per Niang. La richiesta dei rossoneri è sempre di 20 milioni di euro, mentre i granata si sono spinti solo fino a 15 milioni di euro. L'esterno francese, però, vuole solo raggiungere Mihajlovic e nelle ultime ore ha anche rifiutato il Newcastle. Affare complicato.

PALETTA, NIENTE LAZIO

Niente Lazio per Paletta. Il difensore del Milan non ha trovato l'accordo sull'ingaggio con i biancocelesti. Ora si riapre la pista che lo porterebbe in Turchia.