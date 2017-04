Mati Fernandez: "Chi temo per l'Europa? Conta solo il Milan"

6 aprile 2017

"A Pescara non è arrivato il risultato che volevamo ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Siamo ancora lì in classifica e possiamo arrivare dove vogliamo". Mati Fernandez sprona il suo Milan per Europa: "L'Inter? Noi dobbiamo guardare in casa nostra, poi se gli avversari perdono dei punti meglio ancora", ha detto a Premium Sport. Su Montella: "Lavora molto bene, prepara bene le gare ed è molto intelligente nella gestione del gruppo".