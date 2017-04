Li Yonghong si prende il Milan: il giorno del closing live

13 aprile 2017

Ore 09:15 RIUNIONE INIZIATA

Movimento in Piazza Belgioioso. È iniziata la riunione tra venti avvocati ed advisor. La persona fondamentale è il notaio Ridella che chiuderà il repertorio dell'atto pubblico di cessione delle azioni una volta arrivati i 370 milioni di euro. Non sembrano ancora arrivati Li Han e Fassone. La fumata bianca potrebbe arrivare per pranzo.



Ore 09:00 PRIMI NOMI PER IL MERCATO: FABREGAS

Già iniziano a circolare i primi nomi per il primo mercato del Milan targato cinese. Secondo il Corriere dello Sport l'obiettivo numero uno è Cesc Fabregas del Chelsea. Priorità anche i rinnovi di Suso e Donnarumma.



Ore 08:45 BERLUSCONI: CONFERMATO IL NO ALLA PRESIDENZA ONORARIA

Si va verso il no di Silvio Berlusconi alla presidenza onoraria del Milan. Lo storico patron del Milan lo comunicherà nuovamente a Li Yonghong questa sera nella cena di Arcore. Ai suoi stretti collaboratori Berlusconi avrebbe detto: "Per ora non ci penso proprio", lo riporta La Gazzetta dello Sport.



Ore 08:30 CRESCE L'ATTESA

Giorno storico per il Milan. Molti giornalisti sono già in Piazza Belgioso 2 a Milano davanti allo studio degli avvocati dove avverrano le firme. L'attesa potrebbe essere lunga, dalla tarda mattinata a poco prima di sera: ogni momento è buono per la fumata bianca.