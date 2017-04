Li Yonghong si è preso il Milan: il giorno del closing live Sono arrivati i soldi dei cinesi, adesso le firme. In serata la cena ad Arcore

12 aprile 2017

Il cinese Li Yonghong è ufficialmente diventato il nuovo proprietario del Milan, che passa di mano dopo 31 anni di gestione da parte di Silvio Berlusconi. È infatti andato a buon fine il closing con la Fininvest che, a fronte del versamento con cui è stato completato il pagamento di 370 milioni di euro, ha ceduto il 99,93% delle azioni alla società veicolo lussemburghese Rossoneri Sport Investment Lux, creata ad hoc dall'investitore cinese.

15:40 BERLUSCONI: "LASCIO CON TANTO DOLORE"

In una lunga nota Silvio Berlusconi ha commentato la cessione del Milan ai cinesi: "Lascio oggi, dopo più di trent'anni. Lo faccio con dolore e commozione, ma con la consapevolezza che il calcio moderno, per competere ai massimi livelli europei e mondiali, necessita di investimenti e risorse che una singola famiglia non è più in grado di sostenere. Non potrò mai dimenticare le emozioni che il Milan ha saputo regalarmi e regalare a tutti noi".

14:54 YONGHONG LI: "TORNEREMO SUL TETTO DEL MONDO"

Yonghong Li, nuovo patron del Milan, ha parlato ai microfoni di zhibo8.cc dopo il closing: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo".

14:42 GALLIANI, ANNUNCIO IN LEGA. E PARTE L'APPLAUSO

Nel corso dell'assemblea di Lega Serie A, l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha preso la parola per annunciare ai presenti l'ufficializzazione del cambio di proprietà del club rossonero. Dal resto dell'assemblea è partito un lungo e commosso applauso. "Quello di sabato sarà il primo derby cinese".

14:24 IL COMUNICATO DI FININVEST

"Fininvest ha oggi finalizzato la cessione alla Rossoneri Sport Investment Lux dell’intera partecipazione, pari al 99,93%, detenuta nell’AC Milan.



La finalizzazione odierna dà piena esecuzione al contratto di compravendita firmato dall’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, e da David Han Li, rappresentante di Rossoneri Sport Investment Lux, il 5 agosto 2016 e rinnovato il 24 marzo scorso.



Gli estremi dell’accordo sono quelli resi noti a suo tempo e prevedono una valutazione complessiva dell’AC Milan pari a 740 milioni di Euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, come da intese fra le parti, in circa 220 milioni di Euro. A quanto incassato da Fininvest si aggiungono 90 milioni di Euro a titolo di rimborso dei versamenti in conto capitale eseguiti dalla stessa Fininvest a favore del Milan dal 1° luglio 2016 ad oggi.



Gli acquirenti hanno confermato l’impegno a compiere importanti interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario di AC Milan. Nella giornata di domani, venerdì 14 aprile, l’Assemblea dei Soci dell’AC Milan riunita in prima convocazione provvederà, fra l’altro, a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali della società.



Rossoneri Sport Investment Lux si è avvalsa di Rothschild & Co. come advisor per gli aspetti finanziari e degli Studi Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali. Fininvest è stata assistita da Lazard e dallo studio Chiomenti rispettivamente per gli aspetti finanziari e per quelli legali".



Milano, 13 aprile 2017

14:02 SONO ARRIVATI I SOLDI DEL CLOSING

Il cinese Li Yonghong è formalmente diventato il nuovo proprietario del Milan, che passa di mano dopo 31 anni di gestione da parte di Silvio Berlusconi. È infatti andato a buon fine il closing con la Fininvest che, a fronte del versamento con cui è stato completato il pagamento, ha ceduto il 99,93% delle azioni alla societa' veicolo lussemburghese Rossoneri Sport Investment Lux, creata ad hoc dall'investitore cinese.

13:08 MARONI: "DOPO PASQUA VEDRO' LA NUOVA PROPRIETA'"

"Spero che non sia solo un'operazione di marketing. Se tengono Donnarumma il progetto è serio, in caso contrario sarebbe un dramma". È il commento del presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, sul passaggio del Milan da Silvio Berlusconi alle mani cinesi di Li Yonghong. "La nuova proprietà mi ha chiesto un incontro. Li vedrò dopo Pasqua. Spero ripensino allo stadio al Portello - ha detto - . A loro chiederò di investire sulla squadra e di non usare il brand per fare solo cassa e vendere gadget in Cina".

Ore 12:38 I SOLDI SONO IN LUSSEMBURGO

I 370 milioni di euro sono arrivati in Lussemburgo nelle casse di Rossoneri Lux. Sono attesi in Italia nei conti Fininvest tra circa un'ora.





Ore 12:10 ADRIANO GALLIANI HA LASCIATO LO STUDIO LEGALE

Adriano Galliani ha lasciato lo studio legale da un'uscita secondaria. Per lui poco meno di un'ora all'interno.





Ore 11:30 ARRIVATO PURE GALLIANI

Anche Adriano Galliani è arrivato allo studio legale. L'ex ad è entrato senza rilasciare dichiarazioni: la sua presenza è legata a questioni burocratiche.



Ore 11:25 CLOSING VERSO LA FIRMA

Firma di Li Han vicinissima: si va verso la fumata bianca. Il Milan è a un passo dai cinesi.





Ore 10:07 ARRIVATI LI HAN E FASSONE

Sono arrivati anche Li Han e Fassone in Piazza Belgioso 2 allo studio legale Gianni Origoni& partners.

L’amministratore delegato Danilo Pellegrino (a destra) e il responsabile business development Alessandro Franzosi, i manager Fininvest che in questi due anni hanno gestito la trattativa per la cessione del Milan, arrivano allo studio legale Gianni Origoni& partners per il closing.

Ore 09:15 RIUNIONE INIZIATA

Movimento in Piazza Belgioioso. È iniziata la riunione tra venti avvocati ed advisor. La persona fondamentale è il notaio Ridella che chiuderà il repertorio dell'atto pubblico di cessione delle azioni una volta arrivati i 370 milioni di euro. Non sembrano ancora arrivati Li Han e Fassone. La fumata bianca potrebbe arrivare per pranzo.



Ore 09:00 PRIMI NOMI PER IL MERCATO: FABREGAS

Già iniziano a circolare i primi nomi per il primo mercato del Milan targato cinese. Secondo il Corriere dello Sport l'obiettivo numero uno è Cesc Fabregas del Chelsea. Priorità anche i rinnovi di Suso e Donnarumma.



Ore 08:45 BERLUSCONI: CONFERMATO IL NO ALLA PRESIDENZA ONORARIA

Si va verso il no di Silvio Berlusconi alla presidenza onoraria del Milan. Lo storico patron del Milan lo comunicherà nuovamente a Li Yonghong questa sera nella cena di Arcore. Ai suoi stretti collaboratori Berlusconi avrebbe detto: "Per ora non ci penso proprio", lo riporta La Gazzetta dello Sport.



Ore 08:30 CRESCE L'ATTESA

Giorno storico per il Milan. Molti giornalisti sono già in Piazza Belgioso 2 a Milano davanti allo studio degli avvocati dove avverrano le firme. L'attesa potrebbe essere lunga, dalla tarda mattinata a poco prima di sera: ogni momento è buono per la fumata bianca.





IL PROGRAMMA È arrivato il giorno del closing: ormai non ci sono più dubbi. In mattinata Fininvest verificherà l'arrivo dei 370 milioni di euro e successivamente si procederà con le firme. Il compito toccherà all'ad di Fininvest Danilo Pellegrino in Piazza Belgioioso 2 presso lo studio degli avvocati Gianni-Origoni-Grippo-Cappelli Partners. Ci saranno anche Alessandro Franzosi di Fininvest, il notaio Ridella che confemerà la firma di Pellegrino, Li Han e Marco Fassone. Assente annunciato invece Li Yonghong.



In serata è atteso il comunicato congiunto tra Fininvest e Rossoneri Lux per il passaggio del 99,93% delle azioni del Milan. In serata l'attenzione si sposterà ad Arcore con la cena con Silvio Berlusconi. Tra gli invitati anche Adriano Galliani.





