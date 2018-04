L'ultima chiamata dei tifosi del Milan per Donnarumma: ecco l'hashtag #gigiomollalo

14 dicembre 2017

Il rapporto è stato ricucito già una volta, oggi c'è ancora la possibilità che la cosa avvenga una seconda. Non sarà facile, visto che i tifosi del Milan sono imbufaliti con Donnarumma, ma una traccia di via esiste: sganciarsi da Raiola! Ecco quanto chiedono i supporter rossoneri, o almeno ancora una parte di essi: da qui, l'hashtag #gigiomollalo che è misura del sentimento popolare, una sorta di appello - ultima chiamata per il portiere che ieri sera a San Siro ha subito una pesante contestazione.