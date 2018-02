L'avanzata del Milan profuma d'Europa. Ma quelle nubi su Li...

19 febbraio 2018

Cresce la classifica (41 punti, Samp raggiunta al sesto posto, Atalanta e Toro staccati) e crescono le ambizioni. Merito di Gattuso, soprattutto. La preparazione atletica imposta dell'ex allenatore della Primavera sta dando i suoi frutti: l'Inter (attualmente quarta, in zona Champions) dista "solo" sette punti, mentre a Natale sembrava partecipare a un altro campionato; il 4-3-3 è stata la scelta giusta: ha restituito il miglior Suso e fatto scoprire il vero Çalhanoğlu (i due si trovano meravigliosamente con una fitta serie di lanci anche di 50 metri); da mezzala, Bonaventura è rinato: (dall'arrivo di Gattuso ha segnato cinque gol in Serie A, almeno due in più di ogni altro rossonero); Calabria e Rodriguez giocano come due laterali di difesa "veri" e non più come terzini indifesi.



Contro la Samp, poi, si è vista anche una squadra capace di rinunciare a uno dei pilastri di questa stagione (Kessiè) senza sentirne la mancanza, di non risentire del rigore sbagliato dolo solo 5 minuti di gioco, di annullare una coppia (Zapata-Quagliarella) capace di fare danni a ripetizione. Si è vista, insomma, "una squadra". E' il successo di Gattuso, che però, come sempre fatto in passato, non tirerà indietro la gamba proprio ora che l'ha messa.