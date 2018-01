Kessie, forza e qualità con la cura di Ringhio

22 gennaio 2018

Gattuso ha trovato il suo erede e lo sta formando al meglio: Frank Kessie. Non è certo un caso se il numero 79, sotto la guida di Ringhio, è tornato a splendere come ai tempi dell'Atalanta. Corsa, tanta, e qualità, anche in fase realizzativa. Per il tecnico rossonero l'ivoriano ha 8 gol nelle gambe a stagione e, essendo a quota 4 in campionato, è sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo.



"Kessie è il prototipo del giocatore fisico-atletico che ha bisogno di essere sostenuto da un certo tipo di lavoro per dare il massimo durante le partite", si legge nel commento alla stampa sul sito del club rossonero. Forse anche una piccola frecciata a Montella visto che la sua preparazione atletica era stata messa sotto accusa dalla società prima e da alcuni giocatori poi.



Il Milan a Cagliari ha dato segnali incoraggianti dopo i progressi visti nelle ultime partite. Il nuovo 4-3-3 funziona anche cambiando gli interpreti in attacco. In più la squadra rossonera ha di nuovo un'anima visto che in Sardegna è arrivata la prima vittoria della stagione in rimonta. Un gruppo compatto che ha subito reagito al gol di Barella. Prima con la foga e poi con intelligenza per ribaltare il risultato. Il vento forse è cambiato, ma ancora non soffia a 45 nodi come quello di ieri sera.



Sì, perché non è tutto oro quello che luccica. A questo Milan mancano ancora tanto i gol degli attaccanti per fare il definitivo salto di qualità. Kalinic, Cutrone e André Silva hanno segnato solo sei reti. Contro i rossoblù ha giocato il solo croato che, sì è stato fondamentale procurandosi il rigore e regalando l'assist a Kessie, ma ha faticato molto sotto porta. Un problema da risolvere al più presto. Domenica contro la Lazio l'esame di maturità. All'Olimpico era iniziato il declino di Montella, ora Gattuso spera di non fare la stessa fine.