Juve-Milan, finale caldissimo

10 marzo 2017

Il rigore fischiato al 95' e segnato al 97' che ha deciso il match dello Stadium non poteva non portarsi dietro un finale al veleno, nervoso e, ovviamente, sopra le righe. Così l'uscita dal campo dell'arbitro Massa, circondato dai giocatori del Milan, è stata a dir poco avventurosa. Tra i più arrabbiati c'era Carlos Bacca, fermato da Montella mentre si stava scagliando contro l'arbitro. Cosa accadrà al colombiano lo si scoprirà solo dopo aver letto il referto dell'arbitro. E' evidente, però, che il rischio squalifica sia dietro l'angolo. Differente il caso di Donnarumma, che ha sì ripetuto più volte la frase "sempre a loro, capita sempre a loro", ma non ha esagerato nelle proteste. Anzi, il portiere rossonero ha semmai dato in pasto alle telecamere una notizia di mercato sottolineata, a Serie A Live, da Giovanni Galli. Gigio, dirigendosi verso la curva del Milan per regalare la maglia, ha prima baciato a più riprese lo stemma rossonero. Come dire: non vado via. O almeno, non alla Juve.