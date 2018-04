In Brasile sono sicuri: Kakà ha chiesto di tornare al Milan

18 ottobre 2017

Kakà ha chiesto di tornare al Milan per giocare altri sei mesi in rossonero, prima di ritirarsi e iniziare la propria carriera da dirigente a Milano. Non ha dubbi la stampa brasiliana, secondo cui sarebbe tutto pronto per la terza avventura milanista del brasiliano. Kakà ha appena giocato l'ultima gara con la maglia di Orlando, in MLS, visto che ha annunciato di non voler rinnovare il contratto con la squadra della Florida.