Il rigore di Bacca è irregolare: andava annullato Doppio tocco consecutivo: andava assegnata una punizione per il Sassuolo

26 febbraio 2017

Tra i tanti episodi di Sassuolo-Milan (qui la moviola completa del match), quello più clamoroso e inusuale è quello relativo al rigore realizzato da Carlos Bacca. Analizziamo il momento preciso in cui il colombiano, scivolando, calcia con il destro. La palla, dopo essere "uscita" dal piede destro, tocca nettamente il piatto del piede sinistro, cambiando traiettoria e ingannando Consigli, che aveva intuito la direzione del tiro. Il rigore andava annullato ma non fatto ripetere: il doppio tocco consecutivo da parte di chi calcia il rigore deve essere punito con un calcio di punizione per la formazione difendente (come quando la palla sbatte sul palo dopo l'esecuzione del tiro dal dischetto).



La regola che stabilisce l'esecuzione corretta del calcio di rigore è la N. 15



"La procedura è la seguente:

a) il calciatore che batte il calcio di rigore deve calciare in avanti il pallone;

b) egli non può giuocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non è stato toccato o giuocato

da un altro calciatore

...

Infrazioni e sanzioni:

c) Se il calciatore che ha battuto il calcio di rigore commette un’infrazione a questa Regola, con il pallone in giuoco, alla squadra avversaria viene concesso un calcio di punizione indiretto che dovrà essere calciato dal punto in cui è stato commesso il fallo. Se il fallo è stato commesso all’interno dell’area di rigore, il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dell’area di rigore nel punto più vicino a quello in cui l’infrazione è stata commessa".

GIOCATORI IN AREA: DA RIPETERE SIA IL RIGORE DI BACCA CHE QUELLO DI BERARDI Come ha evidenziato l'arbitro De Marco a Premium Sport, c'è una situazione che però avrebbe cancellato tutti i discorsi e cioè l'ingresso in area di rigore di giocatori sia del Sassuolo che del Milan al momento dell'esecuzione (sia in occasione del rigore di Bacca che di quello fallito da Berardi). Andavano ripetuti entrambi. Come ha spiegato anche Montella, nelle interviste post-partita, "un intervento della Var avrebbe sì fatto notare il doppio tocco di Bacca, ma anche la presenza di un giocatore del Sassuolo in area: andava quindi ripetuto".



