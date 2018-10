Il Milan ritrova Higuain: il Pipita vuole esserci con l'Olympiacos

02/10/2018

Buone notizie per il Milan e Rino Gattuso: Gonzalo Higuain vuole esserci in coppa giovedì sera contro l'Olympiacos (fischio d'inizio alle 18.55). L'argentino oggi ha lavorato con il gruppo a Milanello, dando segnali confortanti circa il suo recupero: dopo aver saltato le ultime due trasferte in campionato (a Empoli e a Reggio Emilia contro il Sassuolo) il Pipita si candida così per una maglia da titolare già contro i greci in Europa League. O tutt'al più pronto a riprendere le redini dell'attacco rossonero in Serie A contro il Chievo domenica prossima. Altra bella notizia per Gattuso è quella realtiva ad Andrea Conti, il cui ritorno si avvicina sempre più: l'ex atalantino ha iniziato l'allenamento con i compagni, saltando solo la partitella finale.