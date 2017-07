Il Milan ritrova Donnarumma e "scopre" Rodriguez

Miracoli del campo e di uno sport che cancella in fretta quanto detto e scritto (magari sui social). "Lasciatelo un anno in panchina", "vendetelo subito", gridavano inferociti i milanisti all'indomani dello sgarro di Raiola, che aveva detto "no, grazie" alla proposta di Fassone e Mirabelli una volta raggiunta la maggiore età. Oggi, invece, tutti pronti a osannarlo per le sue qualità, sperando che per Donnarumma quella in Romania sia stata solo la prima di una lunga serie di partite per tornare sul tetto d'Europa. Con il Milan, s'intende.



Ma se Gigio non è stato una sorpresa, lo stesso non si può dire di Ricardo Rodriguez, anche se si sapeva che l'esterno ex Wolfsburg non era certo una scommessa. Alla sua prima partita ufficiale con i rossoneri, però, lo svizzero ha già stabilito un piccolo record grazie al gol che ha regalato la vittoria in Europa League: nessun terzino di ruolo del Milan trovò la rete nella passata stagione. "Sono felice di aver fatto gol e aver aiutato la squadra e dobbiamo continuare così. Era difficile giocare contro una squadra del genere, perché anche loro vogliono vincere. Meglio con la difesa a quattro o con la difesa a tre? In Germania giocavo sia a tre sia a quattro, per me è uguale, come il mister vuole giocare, io gioco. Vogliamo giocare a calcio, come chiede l'allenatore. Quando possiamo giochiamo, altrimenti non rischiamo, ma proviamo sempre a giocare. Obiettivo Champions? Noi faremo di tutto per arrivare in alto, per essere in Champions League, ma adesso il nostro obiettivo e qualificarci all'Europa League. Siamo davvero una squadra ottima e possiamo arrivare in alto", ha detto. In attesa di Bonucci e Biglia, per adesso può bastare.