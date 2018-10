Il Milan può aspettare Gattuso? La fiducia è a tempo

26/10/2018

Il Milan può aspettare Gattuso? Rino ha detto che deve trovare una soluzione, ma il tempo non gioca più a suo favore. Non sono solo le due sconfitte consecutive contro Inter e Real Betis, ma una serie di errori che l'allenatore ha seminato qua e là dall'inizio del campionato fino a oggi. L'ex centrocampista rossonero sta facendo il suo percorso di crescita da tecnico e quindi sbagliare è comprensibile, ma farlo sulla panchina del Milan amplifica tutto. Soprattutto perché c'è un obiettivo ben preciso, ossia la qualificazione alla prossima Champions League.



Bisogna fare in fretta perché Romagnoli e compagni sono già con le spalle al muro. Il rischio è di disputare l'ennesima stagione di transizione e saperlo già ai primi di novembre spaventa tutti e fa male. Serve la svolta, non solo di carattere ma anche sul piano del gioco. Vacillano anche le certezze visto che il 4-3-3 non sembra essere più il modulo giusto per questa squadra.



Sul banco degli imputati ci sono tutti, a partire da Higuain che nelle ultime due partite è stato abbandonato al suo destino. Senza rifornimenti, palle giocabili, si è anche innervosito parecchio. Atteggiamento che in molti hanno notato a San Siro: il Pipita non è al centro del gioco e le occasioni da gol si contano su una mano a ogni partita. Troppo poco perché anche gli esterni si accendono a fiammate e allora, forse, sarebbe meglio cambiare. Una strada tattica nuova visto che c'è anche Patrick Cutrone, l'unico a salvarsi, da prendere in considerazione. Certo, non sulla fascia come è stato impiegato negli ultimi minuti del derby, ma al fianco dell'attaccante argentino per aumentare la pericolosità offensiva e impegnare i difensori avversari.



La fiducia di Leonardo e Maldini c'è ancora, ma non non è più illimitata e allora ecco che la partita con la Sampdoria diventa determinante. Gattuso non può più sbagliare.