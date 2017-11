Il Milan a Napoli: il San Paolo tappa fondamentale per la rincorsa europea

15 novembre 2017

Voluntary Agreement, Settlement Agreement, rifinanziamento, Piano A, Piano B etc. etc. Tutto vero, tutto importante. Molto importante. Poi però c'è anche, o soprattutto, il campo e per il Milan l'imperativo categorico è solo uno: fare punti. Punti da fare sopratutto con chi è avanti in classifica, che è quello che sinora non è accaduto. Tradotto, se si vuole parlare di rimonta, se si vuole ipotezzare un recupero, se si pensa che la rincorsa alla zona Champions sia ancora possibile, la trasferta al San Paolo con il Napoli è fondamentale. Difficile, per molti proibitiva, ma sicuramente fondamentale.



Delle sei squadre che precedono ora i rossoneri, il Napoli è la sola che non è stata affrontata: cinque partite e cinque sconfitte, due fuori casa con Lazio e Samp, tre a San Siro con Roma, Inter (formalmente padroni di casa i nerazzurri) e Juve, 13 gol subiti e solo 3 fatti. Pesano questi numeri sul morale e pesano, molto concretamente, i punti di distacco in classifica, in una corsa che, proiezioni alla mano, vede ora come ora la zona Champions assestarsi vicino a quota 90 (pazzesco, o quasi). Va da sè, allora, che le nove lunghezze di distanza dalla Lazio (quarta con 28 punti ma con una partita in meno) o le otto dalla Roma (ma anche i giallorossi decono recuperare un match) sono già così tanti da non consentire altri passi falsi. Perché, oltretutto, alla fine saranno proprio gli scontri diretti a scrivere e a pesare sulla classifica.



Quindi, trasferta a coefficiente di difficoltà elevatissimo ma fondamentale. Trasferta per la quale Vincenzo Montella potrebbe optare per il ritorno della coppia di trequartisti che gli ha dato sinora più certezze, vale a dire quella composta da Bonaventura e Suso. Con davanti Kalinic. Per provare a fermare il Napoli e rilanciarsi verso l'Europa.