Il congedo di Galliani: "Milan eterno amore, stasera ho pianto"

10 maggio 2017

Adriano Galliani ha lasciato in tarda serata il Westin Palace, hotel nel centro di Milano dove ha offerto un aperitivo a giocatori, vecchie conoscenze e dipendenti dal Milan per congedarsi dopo 31 anni nel club rossonero. L'ex amministratore delegato ha ricevuto in regalo proprio la maglia numero 31: "Io di solito non piango ma stasera non ho potuto trattenere le lacrime. Il Milan è stato e sarà sempre un eterno amore".