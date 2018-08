ICC: Milan senza Bonucci, passa il Tottenham

01/08/2018

Gattuso rinuncia a Bonucci, a un passo dal ritorno alla Juventus, e affida la fascia da capitano a Romagnoli. Reina titolare tra i pali, attacco a tre con Suso, Cutrone e Borini. I rossoneri iniziano bene la partita e grazie alle iniziative di Suso e Kessié danno qualche grattacapo a Vorm. Anche Cutrone ci prova ma senza fortuna. Il Tottenham sta sulle sue, Lucas Moura e Llorente non danno troppi pensieri a Reina. Dall'altro lato anche Suso e Cutrone non riescono ad essere concreti ed è così che il primo tempo si chiude sullo 0-0. Dopo l'intervallo Gattuso si presenta con Donnarumma tra i pali al posto di Reina, ma soprattutto fa debuttare il 22enne croato Halilovic, entrato al posto di Suso. È il Tottenham, però, a trovare la via del gol dopo appena due minuti grazie ad una leggerezza di Calabria che regala palla a N'Koudou, poi bravo a sorprendere Donnarumma. Gli Spurs lanciano in campo anche Eriksen e Son, Gattuso tira fuori Borini e lancia Kalinic. Il Milan prova (Antonelli e Mauri non riescono ad essere precisi) con grinta a trovare un pareggio che non arriva e al triplice fischio c'è la seconda sconfitta in altrettante partite per la squadra rossonera in questa International Champions Cup.



IL TABELLINO

TOTTENHAM-MILAN 1-0

Tottenham (4-3-3): Vorm (1' st Gazzaniga); Walker-Peters, Eyoma, Sanchez (47' st Carter-Vickers), Georgiu (32' st Davies); Skipp, Marsh (32' st Aurier), Amos; Lucas Moura (17' st Eriksen), Llorente (17' st Son), N'Koudou. A disp.: Whiteman. All. Pochettino.

Milan (4-3-3): Reina (1' st G. Donnarumma); Abate (24' st Antonelli), Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessié, Locatelli, Calhanoglu (33' st Mauri); Suso (1' st Halilovic), Cutrone (33' st Tsadjout), Borini (24' st Kalinic). A disp.: Bonaventura, André Silva, Zapata, Bonucci, Brescianini, Simic, Torrasi, Bellodi, Rodriguez, A. Donnarumma, Bertolacci. All. Gattuso.

Marcatore: 47' N'Koudou