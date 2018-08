ICC: il Milan ringrazia André Silva, Barcellona battuto

05/08/2018

Una vittoria che regala tanta fiducia al Milan di Gattuso che nell'ultimo impegno americano di questa estate trova il primo successo battendo il Barcellona. I rossoneri, scesi in campo con la terza maglia e con Suso, Cutrone e Borini titolari nel tridente offensivo, hanno sofferto molto nel primo tempo contro la squadra di Valverde che, nonostante con una formazione ricca di giovani, è stata artefice di un ottimo inizio di partita. In apertura è subito Alcácer ad impegnare Donnarumma, preferito allo spagnolo Reina dal primo minuto. Poco dopo è Malcom a non trovare la giocata vincente da posizione favorevole. Prima della pausa ancora Donnarumma salva i suoi in un paio di circostanze, graziati pure dal palo colpito da Malcom (uno dei migliori del Barcellona) e il primo tempo finisce senza reti.



Nella ripresa il Milan appare da subito più concentrato e propositivo. Poco dopo il quarto d'ora entra in campo per i rossoneri anche André Silva con la sua nuova maglia numero 69 (dopo aver ceduto il 9 a Higuain), ma è il Barcellona a sfiorare nuovamente il gol con il talentino Puig, sul quale ancora Donnarumma salva. Al terzo minuto di recupero ecco la giocata decisiva: bell'azione di Kessie che serve ad André Silva un pallone invitante e che l'attaccante trasforma in gol per regalare al Milan, al triplice fischio, la prima vittoria in questa International Champions Cup.



IL TABELLINO

MILAN-BARCELLONA 1-0

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria (16' st Abate), Musacchio (34' st Zapata), Romagnoli, Rodríguez (16' st Antonelli); Kessie, Locatelli (16' st Mauri), Calhanoglu; Suso (34' st Bonaventura), Cutrone (16' st André Silva), Borini (16' st Halilovic). A disp.: Reina, A. Donnarumma, Kalinic, Brescianini, Tsadjout, Simic, Torrasi, Bellodi, Bertolacci. All. Gattuso.

Barcellona (4-3-3): Cillessen (1' st ter Stegen); Semedo, Marlon (32' st Mingueza), Lenglet, Miranda; Sergi Roberto, Arthur, Rafinha (32' st Ruiz); Munir, Alcácer (1' st Puig), Malcom. A disp.: Cuenca, Perez, Monchu, Brandariz, Tabla, Palencia, Collado, Cucurella, Ezquieta. All. Valverde.

Marcatore: 48' st André Silva