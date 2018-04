Genoa, Galliani: "Mai in un'altra squadra"

30 maggio 2017

Adriano Galliani smentisce categoricamente all'Ansa di pensare a un futuro al Genoa: "Trentuno anni di Milan mi impediscono di accettare qualsiasi incarico in qualunque altro club. La mia storia non si può cancellare. Poco più di un mese fa ha lasciato il club ceduto da Silvio Berlusconi al cinese Li Yonghong. E non sono disponibile ad andare in nessuna altra squadra". I rumors volevano Galliani impegnato con Cellino nell'acquisto della società di Preziosi.