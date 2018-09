Gattuso: "Temo l'Atalanta e aiutiamo Higuain a fare gol: lui è il migliore al mondo"

22/09/2018

La morale dopo l'Europa League: qual è?

La partita col Dudelange non era affatto facile come il nome faceva presagire. Io ero preoccupato, il giusto. Contava vincere, far riposare qualcuno, potevamo fare meglio, ma va bene così. Se uno pensa di vincere 4-0 poi viene preso dall'ansia".

Atalanta che da quattro anni non perde col Milan a San Siro.

Non è un caso, l'Atalanta è una squadra di alto livello, bisognerà andare al massimo. Ha perso tre gare di fila, domani sarà qui con la voglia di riscattarsi e noi dovremo essere al top per portare a casa il risultato. E' vero che ha cambiato tanti giocatori, ma è una squadra che non ti da respiro, ti aggredisce e non ti fa giocare, sa attaccare. Non mi fido.

Divagazione, ma non troppo. Esordisce il Milan femminile di Carolina Morace.

E faccio un grande in bocca a lupo a lei e alla squadra. E' un piacere avere a che fare con Carolina, ci confrontiamo su tutto, fa questo lavoro con grande competenza e passione e farà molto bene.

Caldara sarà della partita contro la sua ex squadra?

Caldara è un ragazzo molto serio e professionale, ci può dare una grandissima mano. Io sono molto esigente, forse anche troppo. Ma lui è un ragazzo eccezionale.

Calhanoglu come sta? Non ha brillato a Cagliari.

"Ma se è stato il migliore contro la Roma... Non è che si giocano tutte le partite al massimo, lui ha talento e non si discute.

Higuain e Gattuso: una simbiosi che si va completando.

"Per me Higuain è un giocatore eccezionale, noi dobbiamo sfruttarlo al massimo, per i gol che segna, e sono sempre stati tanti. e per come partecipa al gioco della squadra, a me piace molto quando torna, aiuta il centrocampo e la difesa, fa tutto quello che deve fare un leader. E la squadra deve metterlo nelle condizioni migliori perché possa dare il massimo.

Domanda: meglio Higuain o Ronaldo?

Alleno Higuain e per me è il più forte al mondo. Uno che ha sempre fatto gol e ha cominciato a farli, giovanissimo, nel Real Madrid. Bisogna servirlo senza troppi fronzoli, lui è uno che bada al sodo quando è nell'area avversaria, altrimenti si scoccia a viene a prendersi il pallone fuori.