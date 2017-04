Fininvest, Galliani ricomincia dal mattone

29 aprile 2017

Riparte a 72 anni con entusiasmo, Adriano Galliani. Riparte dal gruppo Fininvest, come previsto, e lo fa come presidente delle attività immobiliari. Una nuova vita fuori dal calcio, la sede operativa in pieno centro a via Paleocapa. Niente più trattative per i calciatori, ne visite a Milanello. L'ex ad del Milan già da un paio di settimane ha iniziato la full immersion nel mondo del mattone. La parabola di Silvio Berlusconi è cominciata proprio da lì: la Edilnord, Milano 2, Milano 3.