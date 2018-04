Fassone: "L'Inter è un po' naif, ha bisogno dell'uomo forte. Al Milan... decido tutto io"

10 ottobre 2017

L'INTERVISTA AL GUERIN SPORTIVO



UNA CARRIERA AL TOP: DALLA JUVE AL NAPOLI FINO A INTER E MILAN

"Parlare di me stesso e della mia carriera non è facile, ma sono soddisfatto delle mie esperienze. La Juve, dopo avermi dato la gestione del marketing, mi ha affidato la responsabilità dei ricavi e poi del progetto della costruzione del nuovo stadio, un qualcosa che non era mai fatto da nessuno. De Laurentiis invece è stato il primo ad accordarmi la direzione generale di una società e quella è stata una parentesi formativa molto importante per me che non avevo mai avuto compiti nella parte sportiva. Senza il coraggio che ha avuto lui, adesso non sarei qui e senza dubbio le due stagioni al Napoli sono state fondamentali per arricchire il mio background. Moratti mi ha invece chiesto di andare all’Inter nel momento in cui aveva deciso di portare avanti il processo di cessione della maggioranza e quando è arrivato Thohir alla guida del club mi ha coinvolto nel rifinanziamento del debito. La mia vita professionale insomma è stata una somma di esperienze piuttosto variegate e probabilmente tutto questo è stato fondamentale per il mio arrivo al Milan".



ESPERIENZE DIVERSE IN CLUB MOLTO DIVERSI

"Le mie esperienze professionali sono state diverse tra di loro come responsabilità, ma sono state tutte formative e interessanti. La Juve è la società più strutturata e la più aziendale. Ci sono arrivato dall’industria alimentare e soprattutto per questo non è stato traumatico entrarci. Il Napoli è un club padronale perché ha un proprietario che decide e determina, ma è stato abile a calarsi nella realtà e a dotarsi di una struttura molto snella ed efficiente. L’Inter… è l’Inter, una società che ha sempre avuto bisogno di un uomo forte in panchina, da Roberto Mancini, a Mourinho. Ha un’anima naif, come una bella donna un po’ disorganizzata, come l’ha definita Moratti. Ora ha trovato un uomo forte come Spalletti e sta andando bene".



AL MILAN SENZA RETE DI PROTEZIONE

"Nelle società dove ho lavorato avevo sempre una "rete di protezione": bene o male c’erano altre persone che avevano l’ultima parola in un processo decisionale al quale partecipavo, ma che non determinavo fino in fondo. Qui al Milan invece la proprietà demanda tutto al management, quindi il compito di decidere spetta a me. Sono di fronte a una specie di "Vinco o perdo" che però è stimolante. Sono convinto che faremo bene anche perché ho una squadra di collaboratori di comprovata esperienza e bravura".



LA CHAMPIONS OBIETTIVO... NON VITALE

"Non andare in Champions non sarebbe un dramma perché alla Uefa ho presentato anche dei piani che non prevedono la qualificazione alla Champions. Avere 40 milioni di euro di fatturato in più sarebbe positivo...e ci consentirebbe di non dover pensare alla cessione di un giocatore".



LA GRIGLIA DEL CAMPIONATO: JUVE E NAPOLI IN POLE

"Juventus e Napoli sono più forti delle altre e la nostra corsa per entrare nelle prime quattro la dobbiamo fare su Roma, Inter e Lazio. Quando si inizia un nuovo progetto sono consapevole del fatto che ci voglia tempo e non si vinca al primo anno, ma cercheremo di dar fastidio a tanti. Vogliamo che i nostri giocatori mettano in campo tutte le energie e il sudore possibili, che diano insomma sempre il massimo per rispettare i tifosi e la storia di questo grande club. Il prossimo anno, poi, inseriremo altri 2-3 elementi nei ruoli che l’allenatore e Mirabelli riterranno più opportuni".