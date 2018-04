Fassone: "Il futuro del Milan è roseo"

27 marzo 2018

Nessun allarme, si va avanti: "Il Milan sta facendo un suo progetto di crescita. E' ovvio che intorno a noi ci sia un'attenzione, anche mediatica, straordinaria a livello nazionale e internazionale che vuole prefigurare il futuro. Credo che stiamo gestendo bene la società, ci vuole tempo e pazienza. I risultati non arrivano mai al primo anno quando si fanno le rivoluzioni, ma mi sembra che siamo instradati bene e che possano aver fiducia nel futuro del Milan".



Dalla società al campo e c'è la difficile sfida contro la Juventus: "In questo momento sappiamo che ogni partita è una partita in cui dobbiamo dare il massimo e cercare di portare a casa il risultato. Non dobbiamo perdere distacco. Questa rimonta, che appariva impossibile, oggi ha un po' più di credibilità e quindi dobbiamo giocarla al massimo. Sappiamo le difficoltà di giocare allo Stadium, che la Juventus è certamente qualche gradino sopra di noi, ma cercheremo di giocare come abbiamo fatto le ultime, di darle filo da torcere e al novantesimo vediamo". Una partita speciale per Bonucci: "Per Leonardo mi fa piacere, eravamo tutti con il fiato sospeso perché era in diffida, è che questa volta avrà l'opportunità di giocarla".



In settimana potrebbe arrivare il rinnovo di Gattuso: "Per qualcuno è una sorpresa, per altri un po' meno. Io ho avuto modo di apprezzarlo in questi mesi, prima con l'ottimo lavoro svolto in Primavera, e poi da metà novembre in poi con la prima squadra. È stato molto capace di ribaltare una situazione che, soprattutto dal punto di vista del morale, non era una situazione ideale. Ha lavorato molto bene sulla parte fisica e atletica. Ha avuto coraggio, ha saputo parlare con tutti i giocatori, ha saputo trasformare un gruppo in palese sofferenza in un gruppo motivato che gioca bene, ha conquistato la finale di Coppa Italia, sta facendo ottime cose in campionato. Siamo molto contenti di lui".