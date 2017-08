Europa League, Mangia si arrende: "Chiara supremazia del Milan"

3 agosto 2017

Devis Mangia rende onore ai vincitori: "Non è facile venire a giocare in uno stadio così, abbiamo fatta la nostra gara ma la supremazia del Milan è stata chiara " ha detto il tecnico del Craiova dopo lo 0-2 subito a San Siro nel terzo turno preliminare di Europa League. Si è giocato in un San Siro tutto esaurito: "Da appassionato di calcio devo dire che uno stadio così è bellissimo. Milano deve tornare a primeggiare" ha concluso a Premium Sport.

Il tecnico italiano accetta il verdetto del campo con grande consapevolezza: "Peccato per i due gol subiti su palla inattiva e per aver sbagliato il gol del pareggio, chissà cosa sarebbe successo. Abbiamo tenuto bene il campo e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi". Ancora una volta a chiudere la porta ci ha pensato Donnarumma, decisivo su Mitrica: "Mi spiace per lui perché era demoralizzato ma il calcio è questo. Complimenti a Gigio che è un ottimo portiere".



Sensazioni sul Milan: "E' difficile dirlo ora perché mancavano molti giocatori e magari arriverà un attaccante. Cambieranno il loro sistema di gioco ma già così mi sembra che abbia tutte le caratteristiche per fare un campionato di alto livello".



Chiusura su San Siro con un apprezzamento da parte di Mangia che da ragazzino tifava Inter: "Da appassionato di calcio devo dire che è bellissimo uno stadio così. La città di Milano deve tornare a primeggiare".