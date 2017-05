Europa League, la lunga estate del Milan: tournée in Cina prima del preliminare

22 maggio 2017

Il Milan pensa al futuro e prepara la nuova stagione : che partirà con il ritiro il 3 o 4 luglio visto il terzo turno preliminare di Europa League da affrontare. La società però non vuole rinunciare alla tournèe in Cina che prevede amichevoli contro Dortmund e Bayern Monaco ma non il derby con l'Inter visto che i ragazzi di Montella dovranno rientrare in Italia in anticipo proprio per giocarsi l'Europa il 27 luglio e 3 agosto. Impossibile, a ora, conoscere l'avversario.

Il sesto posto garantisce sì il ritorno in Europa ma non dalla porta principale: il preliminare costringe il Milan a rivedere i piani e quella che attende i rossoneri sarà un'estate infuocata. Ritiro anticipato poi si volerà in Cina perché i rossoneri non vogliono rinunciare alle amichevoli estive: il 18 luglio Montolivo e compagni sfideranno i gialloneri del Borussia e il 22 i campioni di Germania di Ancelotti. Niente derby a Nanchino invece visto che la stracittadina in salsa orientale avrebbe dovuto disputarsi il 24 ma il 27 il Milan avrà l'andata del preliminare di Europa League. Quindi i rossoneri partono sì per la Cina ma torneranno prima del previsto, anche se non troppo: il ritorno in Italia è previsto non più di 4 giorni prima del preliminare.



Il suo avversario il Milan lo conoscerà il 14 luglio e dipenderà dall'esito dei primi due turni preliminari che metteranno di fronte 33 squadre. I rossoneri poi saranno testa di serie al sorteggio del terzo turno motivo per cui potranno evitare club più blasonati come Zenit San Pietroburgo, Lione e Maccabi Tel Aviv. Partiranno dal primo turno, invece, quindi potrebbero essere un'avversaria, i Glasgow Rangers, risorti dopo il fallimento del 2012.



Il terzo turno preliminare però non sarà quello che garantirà l'approdo definitivo all'Europa League: in caso di successo il Milan dovrebbe poi giocare il playoff il 17 e 24 agosto a cui prenderanno parte le 29 vincenti del preliminare più altre 15 che saranno le eliminate dal preliminare di Champions. Insomma, una vera estate di fuoco attende il Diavolo.