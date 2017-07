Europa League, il Milan si prepara al debutto contro il Craiova

25 luglio 2017

Il nuovo Milan scalda i motori: si avvicina, infatti, il debutto ufficiale nella stagione 2017/2018 per Montella e i suoi ragazzi, impegnati giovedì sera nel terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova . Squadra in campo alle 17.45 per il riscaldamento del martedì seguito da un lavoro in palestra. Poi esercizi di possesso palla e tattica per il gruppo che ha concluso la seduta con la partitella a campo ridotto. Mercoledì la partenza per la Romania dopo la rifinitura.

In vista dell'esordio europeo Montella dovrà rinunciare di certo a Bonucci, non presente nella lista Uefa così come Lucas Biglia, e a Conti, non al meglio della condizione fisica. La difesa, dunque, dovrebbe essere schierata a 4 così come accaduto nell'amichevole vincente contro il Bayern Monaco con la linea davanti a Donnarumma formata da Abate, Musacchio, Zapata e Ricardo Rodriguez. In mezzo Montolivo dovrebbe avere il ruolo di regista supportato da Kessie e Bonaventura come mezzali. In attacco lo stesso tecnico ha annunciato l'assenza di Bacca per motivi di mercato: Cutrone è più di una tentazione viste le ottime prestazione e potrebbe formare il tridente offensivo con Niang e Borini. Nel caso in cui il giovane della Primavera non dovesse essere scelto come titolare potrebbe toccare ad Andrè Silva o, in alternativa, al turco Chalanoglu sull'esterno di sinistra (con dirottamento di Niang al centro dell'attacco).