Europa L., tre dubbi per Montella

1 agosto 2017

Continua la marcia di avvicinamento del Milan al ritorno del preliminare di Europa League contro il Craiova. I rossoneri si sono allenati a San Siro, sotto gli occhi attenti di Vincenzo Montella, che ha escluso dalla seduta Bacca, Sosa e Paletta, in uscita a breve, e deve sostanzialmente sciogliere tre dubbi di formazione. I ballottaggi riguardano Conti o Abate, Locatelli o Montolivo e Niang o Borini con i primi tre in vantaggio sui compagni per partire dal primo minuto.



In campo al Meazza c'erano ovviamente anche Bonucci e Biglia - che non sono al momento inseriti nella lista Uefa e non potranno quindi scendere in campo giovedì - e Musacchio, Calhanoglu ed André Silva, al primo contatto di sempre con quella che, da questa stagione, diverrà la loro casa.