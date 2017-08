Esclusivo Brocchi: "Cutrone vive per il gol, ha molta fame"

Si aspettava questa esplosione di Cutrone?

"Sicuramente mi aspettavo che Patrick potesse diventare un giocatore di calcio. Quello che sta facendo è molto bello per lui, molto bello per il settore giovanile del Milan. Certo che è un po' inaspettato perché non sempre si ha la possibilità di giocare così giovani nella prima squadra del Milan. Lui ha saputo sfruttare questo precampionato per mettersi in mostra".



A chi assomiglia?

"È un ragazzo che ha tanto fuoco dentro e questa è sempre stata la differenza che aveva con i compagni, oltre al fiuto del gol e la voglia di lottare. Il fuoco che ha dentro l'ha fatto emergere in questo momento. Accostamento a Morata? Sì, qualcosa in comune c'è. Patrick mi è sempre piaciuto perché è un combattente, è affamato di gol. A volte diventava un suo limite perché si innervosiva se non riusciva a segnare... Era bello vedere con quanta voglia cercava il gol".



La stessa fame di Inzaghi?

"Quella che hanno tutti i grandi bomber, di tutti quelli che vivono per andare in rete. Lui non è solo un finalizzatore, ma è un giocatore che può aiutare la squadra, lotta su ogni pallone e fa anche il lavoro sporco".



Adesso cosa gli consiglia?

"Di stare tranquillo e di pensare di non essere arrivato. Deve pensare che sta avendo la fortuna di vivere un sogno e ha avuto la bravura di sfruttare l'occasione che ha avuto. Deve pensare che, però, non ha ancora fatto niente perché nel calcio si dimentica velocemente dei calciatori. Deve continuare a lavorare come prima".



Da Cutrone a Locatelli passando per Zanellato e Donnarumma, una generazione di fenomeni...

"Vanno fatti i complimenti al settore giovanile del Milan che negli ultimi anni ha portato in prima squadra molti giocatori: Donnarumma, Calabria, Locatelli, Cutrone e Zanellato ma ci sono anche Felicioli e Crociata molto importanti. Filippo Galli ha lavorato molto bene e questo è il frutto di un lavoro iniziato cinque anni fa".



Lazio a parte, hanno vinto tutte le big: come vede il campionato?

"Juve e Napoli partono avvantaggiate perché hanno già un gruppo solido. Poi ci sono anche Milan e Inter che possono dire la loro e avere un ruolo importante".



Un giudizio sull'esordio del Var?

"Un valido aiuto, in questa prima giornata ha dato risposte importanti. Può togliere lo scetticismo e i luoghi comuni che nel calcio sono all'ordine del giorno".



Ora è allo Jiangsu Suning con Capello, come sta vivendo questa esperienza?

"Un'esperienza molto bella. Ho accettato questo incarico perché ero molto lusingato dalla chiamata di Capello e volevo completare il mio percorso di crescita. Ora sono al fianco di un grande allenatore, sono giovane e ho ancora tanto da imparare. Sono molto contento e anche la squadra sta crescendo. Eravamo ultimi in classifica e ora siamo risaliti e ora vogliamo finire in bellezza la stagione. L'obiettivo per il prossimo anno è quello di lottare per le prime posizioni della classifica".



In Cina si parla molto di Milan e Inter?

"Noi abbiamo l'ostacolo della lingua, ma la gente è molto informata su Inter e Milan. I cinesi hanno molta fame di calcio, la nostra presenza aiuta".