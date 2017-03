Donnarumma sbarca su Topolino e diventa Paperumma

31 marzo 2017

Gigio Donnarumma è finito in copertina di Topolino ed è diventato Paperumma. Un nome certo non beneaugurante per un portiere, ma il giovane del Milan non ha ancora fatto errori in campo. Fresco di esordio da titolare con la Nazionale il 18enne è stato ritratto con lo scudetto sul petto e guanti rossi insieme al numero 99 che lo contraddistingue. Il numero 3202 sarà in edicola a partire dal 5 aprile e ci sarà un'intervista a Supergigio che è già idolo di molti bambini.