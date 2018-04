Donnarumma, i lettori di Sportmediaset.it hanno deciso: in panchina!

16 giugno 2017

Lo shock per il mancato rinnovo di Gigio Donnarumma ha prima colto di sorpresa e poi fatto infuriare i tifosi del Milan. E la reazione è stata veemente. Ma cosa dovrebbe fare adesso la società rossonera con il giovane portiere? I lettori di Sportmediaset.it, che hanno votato in massa il nostro sondaggio , hanno le idee ben chiare: Donnarumma non deve giocare da titolare la prossima stagione, relegato in panchina o in tribuna. Oltre il 50% dei votanti la pensa così, anche se sono pochi di meno quelli che vorrebbero cederlo subito per riuscire almeno a incassare una bella cifra da reinvestire nel mercato. Sono pochissimi, invece, quelli disposti a perdonarlo pur di averlo ancora in campo per un'ultima stagione. Intanto, potete ancora dire la vostra QUI