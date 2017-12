Donnarumma e le lettere al Milan: ecco come è andata

23 dicembre 2017

LO SCOOP DEL CORRIERE: RAIOLA CHIEDE L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Il 12 dicembre sul Corriere della Sera esce la notizia: Raiola ha chiesto l'annullamento del contratto firmato da Donnarumma il 12 luglio 2017. Un rinnovo da 5,5 milioni netti a stagione più bonus. Si legge sul quotidiano: "Il clan del procuratore di Donnarumma (Raiola, ndr) invoca l'annullamento del contratto firmato in estate appellandosi a una presunta violenza morale che il ragazzo avrebbe subito". Sul banco, però, anche il mancato deposito della clausola di rescissione.



LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI

A San Siro in occasione di Milan-Verona di Coppa Italia i tifosi rossoneri contestano pesantemente Donnarumma, che scoppia in lacrime. Chiarissimo il messaggio: "Violenza morale 6 milioni all'anno e l'ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita!". Il nodo della questione, anche per i tifosi, è quindi il concetto di violenza morale.



DONNARUMMA: "MAI DETTO DI AVER SUBITO VIOLENZA PSICOLOGICA"

A stretto giro di posta, dopo le pesanti parole di Mirabelli nei confronti di Raiola e i comunicati ufficiali del Milan, ecco la voce di Donnarumma, che si esprime su Instagram: "Non ho mai detto né scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto". A questo punto tutti si domandano: dove sta la verità?



"PROSTRAZIONE PSICOLOGICA": MA LA LETTERA È DEL 14 GIUGNO, PRIMA DEL RINNOVO

Con l'articolo uscito su Gazzetta dello Sport si mettono in riga i passaggi. La lettera dell'avvocato Rigo, legale di Donnarumma, c'è stata. E questi sono i due passaggi chiave: "al fine di porre termine alla condotta vessatoria posta in essere" e "la prostrazione psicologica di Donnarumma, che non poteva non avere una ricaduta sulla sua salute e personalità morale". Una lettera che è datata però 14 giugno 2017, ovvero in piena bufera rinnovo. Gigio era con l'Under 21, la soluzione della vicenda era lontanissima. Poi, il 12 luglio, la firma, fino al 2021.



LA SECONDA LETTERA DELL'AVVOCATO A FINE SETTEMBRE, IL NODO È LA CLAUSOLA

Non è perciò la "violenza psicologica" il nodo della vicenda riesplosa, quanto più il mancato deposito della clausola di rescissione. Quando Raiola e il Milan si erano accordati per il rinnovo erano giunti al patto verbale, da depositare ufficialmente in un secondo momento, di apporre una clausola di rescissione per Donnarumma: 40 milioni in caso di mancata qualificazione in Champions, 70 in caso di piazzamento del Milan nelle prime quattro. Ma a quella stretta di mano non è seguito l'atto formale, la clausola non è mai stata depositata. Così a fine settembre l'avvocato Rigo è tornato a scrivere al Milan, intimando di depositare entro 10 giorni la clausola, pena la rescissione del contratto. A questa missiva non sono seguite azioni, né in un verso né nell'altro.



Ora Raiola e Fassone sono al lavoro per definire la vicenda. Si riparte con il contratto valido ma la questione clausola da risolvere.