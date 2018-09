Donnarumma: "Dobbiamo riportare il Milan dove merita, in Champions. Che soggezione con Maldini, Leo e Kakà"

03/09/2018

"Siamo un grandissimo gruppo. La vittoria contro la Roma l'abbiamo voluta e cercata tutti, è stata una bella emozione". Gigio Donnarumma, in partenza per il raduno della Nazionale, si ferma un attimo a guardarsi indietro e carica il suo Milan. L'obiettivo è chiaro: "Dobbiamo riportare il Milan dove merita, cioè in Champions League e faremo di tutto per raggiungerla. È stato davvero emozionante vedere Leonardo, Maldini e Kakà tutti insieme".