Donnarumma, dichiarazione con il giallo: "Amore assoluto per il Milan"

25 giugno 2017

Giornata social per Gigio Donnarumma con giallo finale . Nel pomeriggio il tweet a favore del suo procuratore ( "Ieri, oggi e domani con Raiola" ), mentre in serata su Instagram è arrivato il messaggio distensivo per la squadra rossonera: "Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e per i suoi tifosi". Poco prima della mezzanotte, però, il portiere ha fatto un altro post enigmatico: "Mi hanno hackerato l'account. Chiudo i social". Così il profilo instagram del classe 1999 è scomparso.

Messaggio enigmatico di Gigio Donnarumma prima di chiudere il proprio profilo Instagram. Sfondo nero e poche parole: "Hackeraggio sul mio account. Chiudo social". Detto e fatto, ma resta da capire se le parole di distensione per il Milan scritte in serata sono farina del suo sacco oppure di un hacker.



C'è dunque il giallo sulla paternità del post che lo aveva riavviacinato ai rossoneri: "Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l’Europeo, incontrerò la società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo”. Dalla società, però, filtra che il messaggio fosse autentico.



Non c'è dubbi, invece, sul post lanciato su Twitter nel tardo pomeriggio dal ritiro dell'Under 21. Quello che aveva scatenato l'ira dei tifosi del Milan, quel "ieri, oggi e domani" per Raiola a smentire il cambio di procuratore. Post confermato in serata anche da Mino con un altro tweet: "Donnarumma-Haters 1-0".





DONNARAIOLA x HATERS 1-0

What's next? — Mino Raiola (@MinoRaiola) 25 giugno 2017

Una folle giornata social, a 18 anni la comunicazione non è ancora il suo forte. Un'altra puntata di una telenovela infinita. Il rinnovo è più incerto che mai.