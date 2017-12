Donnarumma, contrattura alla coscia sinistra

27 dicembre 2017

Ora è arrivata anche la diagnosi. Gigio Donnarumma salta il derby per una "contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra". Questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata il portiere rossonero. Il Milan fa sapere che le condizioni verranno valutate giorno per giorno. C'è cauto ottimismo per il suo recupero in vista del match di Firenze del 30 dicembre.