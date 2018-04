Di Canio: "Borini? Bravo... per non retrocedere"

5 ottobre 2017

L'arte della diplomazia non deve mai essere interessata molto a Paolo Di Canio . Chiamato a esprimere un guidizio su Fabio Borini , l'ex attaccante non si è fatto pregare: "Lo conosco molto bene, l'ho avuto con me e lo vorrei in qualsiasi squadra... ma per non retrocedere" ha detto l'ex laziale che ha allenato l'esterno del Milan nel 2013 al Sunderland. "Se gli chiedi di concorrere per altro, non sono sicuro possa essere utile".

Il giudizio è netto: "Per me è quel tipo di giocatore. Al Sunderland lottava per non retrocedere, ora invece si ritrova titolare in una grande squadra come il Milan". In rossonero, Borini è stato utilizzato parecchio da Montella in tutte le competizioni e fino ad ora ha collezionato 9 presenze, 1 gol (nei preliminari di Europa League) e due assist in 582 minuti totali in cui è rimasto in campo.